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Такие обстоятельства: Тарба о повышении цен на топливо

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210730/1032939262/Takie-obstoyatelstva-Tarba-o-povyshenii-tsen-na-toplivo-.html

Экономист Батал Тарба в эфире радио Sputnik Абхзазия поделился своим мнением по поводу динамики цен на топливо и на другие товары.

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Такие обстоятельства: Тарба о повышении цен на топливо

В России топливо обновило исторические максимумы. Взлетают в цене бензин 92-й и 95-й марки. Чтобы сдержать рост цен на топливо, правительство России намерено пойти на кардинальные меры — запретить экспорт. Стоимость бензина растет и в Абхазии, так как сырье завозят в основном из России. При этом правительство республики в настоящее время регулирует только стоимость бензина 92 марки и дизельного топлива, а цену на бензин 95 марки реализаторы устанавливают исходя из рыночной конъюнктуры. О последствиях этого процесса и о том, можно ли при этом сдерживать цены на другие товары, рассказал экономист Батал Тарба. 

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

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