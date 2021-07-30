Такие обстоятельства: Тарба о повышении цен на топливо

Экономист Батал Тарба в эфире радио Sputnik Абхзазия поделился своим мнением по поводу динамики цен на топливо и на другие товары.

Радио Такие обстоятельства: Тарба о повышении цен на топливо

В России топливо обновило исторические максимумы. Взлетают в цене бензин 92-й и 95-й марки. Чтобы сдержать рост цен на топливо, правительство России намерено пойти на кардинальные меры — запретить экспорт. Стоимость бензина растет и в Абхазии, так как сырье завозят в основном из России. При этом правительство республики в настоящее время регулирует только стоимость бензина 92 марки и дизельного топлива, а цену на бензин 95 марки реализаторы устанавливают исходя из рыночной конъюнктуры. О последствиях этого процесса и о том, можно ли при этом сдерживать цены на другие товары, рассказал экономист Батал Тарба.



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