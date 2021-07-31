"Это надолго": чему могут научить детей компьютерные игры

Часто родители волнуются, если ребенок вдруг начинает увлекаться компьютерными играми, вместо того, чтобы (например) почитать книгу. Оправдана ли родительская тревога?

Радио "Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры?

Какие навыки, применимые в реальном мире ребенок может получить в компьютерных играх? Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно?

Каким полезным в реальном мире навыкам могут научить ребенка компьютерные игры рассказывают эксперты: руководитель методического отдела школы программистов для детей "Код Класс" Никита Бледнов и учитель 1 категории, преподаватель информатики московской школы №1576 Ирина Целикова.

01:50 Можно ли чему-то научиться, играя в "стрелялки"?

04:10 Игры развивают умение работать в команде

04:45 Практические применения "Майнкрафт" и других компьютерных игр

08:40 "Когда ребенок находится в комфортной среде он расскажет о себе гораздо больше"

12:15 Геймификация в образовании

19:00 Провоцируют ли игры агрессию?

20:25 Как контролировать время, отведенное на игры и определить подходит ли игра по возрасту?



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