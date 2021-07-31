"Страхи/Ошибки": я наркоман в ремиссии, боюсь, что об этом узнают

"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании.
Как наркозависимому в ремиссии относиться к своему прошлому и правильно взаимодействовать с обществом рассказывают эксперты: директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская и коуч личностного роста, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Илья Пучков.
01:25 История выздоравливающего наркозависимого Максима
03:30 Какие есть страхи у наркоманов в ремиссии?
08:40 О подростковой наркомании
09:30 Как наверстать упущенную жизнь?
11:30 Как сказать (или не сказать) работодателю о своем заболевании?
17:25 Если родители неожиданно узнают, что репетитор ребенка наркоман в ремиссии
20:50 Выздоравливающие с точки зрения работодателя
23:15 Как строить семейные отношения?
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