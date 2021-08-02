Фурсов рассказал, почему "цифровизаторы" могут "сожрать" государство

Государство должно ставить цифровизацию под свой контроль, иначе "цифровизаторы" сожрут государство, убежден известный российский историк и социолог Андрей Фурсов и объясняет, где таится главная опасность.

Радио Фурсов рассказал, почему "цифровизаторы" могут "сожрать" государство

Сейчас возникла реальная возможность создания того, что называется мировым правительством, до цифровизации такой возможности не было, утверждает историк и социолог Андрей Фурсов на своем youtube-канале.

"Когда-то Зигмунт Бауман (британский социолог - Sputnik) сказал: все, что превращается в электронный сигнал, например, капитал, не зависит от страны, из которой он послан, от стран, через которые он переходит, и от страны, куда он приходит. Я нажал на кнопку, мой капитал улетел в Нью-Йорк или Лондон. То есть если я контролирую социальные сети, я контролирую теперь и капиталы, и я уж не говорю о том, что социальные сети позволяют мне контролировать поведение людей", ― рассуждает историк.

"По мнению Фурсова, какой-нибудь проходимец и его команда могут через социальные сети мобилизовать людей, модифицируя их поведение, последствия чего могут быть непредсказуемы и даже печальны.

"Посткапиталистический строй, как его задумали глобалисты, это строй, где главный фактор присвоения и главный объект производственных отношений – это не вещественные факторы, а социальные связи, с помощью их осуществляется социальный контроль", - отмечает Фурсов.

Контроль над социальными сетями дает возможность контролировать каждого человека, его потребности, его понятия и "вгонять" ему определенные образы, рассуждает эксперт.