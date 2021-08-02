Мержанов рассказал, в чем уникальность Абхазии для активного отдыха туристов

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Организатор проекта Apsny Adventure Павел Мержанов в эфире радио Sputnik поделился советами и рекомендациями о том, как можно отдохнуть тем, кто предпочитает делать это активно, в частности, о рафтинге в Абхазии.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 22227. Выздоровели 17898 человек, 313 скончались.
Предприниматели из Карачаево-Черкессии рассказали о деятельности своих организаций и выразили готовность к сотрудничеству с абхазскими коллегами.
Жители части Сухума неделю оставались без подачи питьевой воды из-за повреждения напорного водовода на Келасуре.
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