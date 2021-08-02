Мержанов рассказал, в чем уникальность Абхазии для активного отдыха туристов

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Организатор проекта Apsny Adventure Павел Мержанов в эфире радио Sputnik поделился советами и рекомендациями о том, как можно отдохнуть тем, кто предпочитает делать это активно, в частности, о рафтинге в Абхазии.