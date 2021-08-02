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© Foto / предоставил Павел Мержанов

Мержанов рассказал, в чем уникальность Абхазии для активного отдыха туристов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210802/1032960235/Merzhanov-rasskazal-v-chem-unikalnost-Abkhazii-dlya-aktivnogo-otdykha-turistov.html

Организатор проекта Apsny Adventure Павел Мержанов в эфире радио Sputnik поделился советами и рекомендациями о том, как можно отдохнуть тем, кто предпочитает делать это активно, в частности, о рафтинге в Абхазии.

Радио
Мержанов рассказал, в чем уникальность Абхазии для активного отдыха туристов

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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