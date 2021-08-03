Такие обстоятельства: юрист Басария о законе декларировании доходов

Своим мнением о количестве декларантов в Абхазии, налоговиках, которые должны справиться с большим объемом документов, и эффективной борьбе с коррупцией, в эфире радио Sputnik поделился юрист Олег Басария.

Радио Такие обстоятельства: юрист Басария о декларировании доходов, расходов, имущества

Закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами с последними поправками вступил в силу 1 июля в Абхазии, согласно ему, декларанты должны были представить соответствующие сведения в Министерство по налогам и сборам до 1 августа. Своим мнением о количестве декларантов, налоговиках, которые должны справиться с большим объемом документов, и комплексе мер для эффективной борьбы с коррупцией, поделился юрист Олег Басария.

Какое количество должностных лиц должно сдавать декларации о доходах, расходах, имущества на сегодняшний день пока неизвестно, заметил юрист Басараия, так как на официальном сайте Госстатистики таких сведений нет.

"По разным оценкам, это порядка от 30 до 50 тысяч человек, но это не официальные цифры и оперировать ими сложно. После подачи деклараций, мы будем иметь примерное понимание", - сказал Басария.

Говоря о контроле данных, которые декларанты представляют, юрист с сожалением отметил, что данная процедура в законе не прописана.

"В законе указано только то, что сведения, предоставляемые декларантами, проверяют отделы кадров тех организаций, в которых они состоят и налоговые органы республики. То есть, сам механизм в законе не прописан, поэтому сложно говорить какими механизмами будут пользоваться структуры, на которые законом возложена эта обязанность", - сказал Басария.

Полная версия беседы в аудиофайле.