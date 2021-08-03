Косилов об ужесточении мер на Кубани для туристов: не зря

О том, как ужесточение требований к заселению туристов в отели на Кубани повлияло на заполняемость средств размещения и турпотоке в Абхазию, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.

Радио Косилов об ужесточении мер на Кубани для туристов: не зря

На Кубани с 1 августа начали действовать новые правила заселения в отели. В отелях и санаториях не будут принимать туристов без сертификата о вакцинации или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

"Данное изменение еще сказалось раннее, когда только стало понятно, что будет введена вакцинация. Люди сразу устремились в Абхазию, как место, где условия не применяются. Но, несмотря на большой спрос Абхазия вряд ли вместит такое большое количество туристов, потому что не так много номеров осталось и не так много отелей готовы туристов принимать сейчас, в основном крупные отели сейчас стоят на стопе", - сказал Косилов.

Эксперт также отметил, что на осень в Абхазии хорошие перспективы, однако, отсутствие правил для заезда, могут выльется в проблемы для республики, поделился своим мнением Косилов.

"Впервые мы получим хороший бархатный сезон, если никакие внешние факторы на это не повлияют. Но сейчас непростая ситуация внутри Абхазии по COVID, и к каким мерам это приведет со стороны государства мы пока не знаем. Не зря сейчас проводятся подобные меры в Краснодарском крае. Идет рост и при сознательном отношении туристов его можно остановить. Если же при отсутствии справок и при отсутствии вакцинирования как условия для заезда в Абхазию не будет приниматься никаких мер, соответственно весь этот поток может выльется для Абхазии проблемным", - сказал Косилов в эфире радио Sputnik Абхазия.