Вассерман оценил слова Байдена о проблемах РФ и "дружбу с Альцгеймером"

Чем больше проблем Запад создает для экономик своих оппонентов и чем больше санкций вводит, тем больше способствует их развитию и независимости от США и Евросоюза, полагает известный политический консультант, аналитик Анатолий Вассерман.

Радио Вассерман оценил слова Байдена о проблемах РФ и "дружбу с Альцгеймером"

Когда Байден рассказывает о проблемах России или Путина, он тем самым больше сообщает о своих проблемах - о том, что у него очень плохо с экономикой, что у него катастрофически кошмарно с внутренней политикой, что, мягко говоря, "если около половины ваших сограждан не верит в то, что вы избраны честно, это, конечно, не доказывает, что вы избраны нечестно, но это по крайней мере указывает, что эти сограждане вряд ли будут вас во всем слушаться", - рассуждает Вассерман.

"Если, кончено, Байден еще не вполне подружился с Альцгеймером, то, наверно, еще помнит, как его президент Обама объявил, что экономика РФ порвана в клочья. Но он, возможно, не знает, что уже когда это было сказано, над этим смеялись не только в России, потому что это было сказано как раз тогда, когда стало вполне ясно, что экономические ограничения, введенные американцами и их подельниками в других странах, в итоге очень серьезно способствовали развитию нашего собственного хозяйства и нашей независимости от США и Европейского союза", - рассуждает Вассерман.

Что касается того, что Байден назвал единственными имеющимися у Путина ресурсами (нефть и ядерное оружие ―Sputnik), "вот в ельцинские времена бывало и такое, что в какие-то моменты только наличие у России ядерного оружия мешало американцам полностью подмять нас под себя, но когда это было",- отмечает Вассерман. По его мнению, вряд ли слова Байдена имеют что-то общее с действительностью.

Напомним, на минувшей неделе лидер США Джо Байден запутался в словах, заявив, что "Россия в экономическом плане опирается исключительно на нефть и ядерное оружие, но у Москвы есть проблемы в этой сфере". При этом глава Белого дома затруднился определить мировые масштабы российской экономики.