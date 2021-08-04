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Такие обстоятельства: Гургулия и Иванченко о реализации фермерской продукции на рынке

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210804/1032969994/Takie-obstoyatelstva-Gurguliya-i-Ivanchenko-o-realizatsii-fermerskoy-produktsii-na-rynke.html

Легко ли крестьянам реализовать свою продукцию нарынке, и как упростить этот процесс в эфире радио Sputnik рассказали директор Сухумского рынка Алхас Гургулия и животновод Валериан Иванченко.

Радио
Такие обстоятельства: Гургулия и Иванченко о реализации фермерской продукции на рынке

Каким образом сейчас устроена работа рынка, могут ли владельцы небольших фермерских хозяйств продать свой товар самостоятельно и стоит ли крестьянам этим заниматься, имеет ли смысл организовать закупочные базы, чтоб облегчить жизнь крестьянам и реализаторам,хотят ли крестьяне избавиться  от необходимости стоять на рынке и продавать свою продукцию, чтобы больше сконцентрироваться на выращивании и производстве?  Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия поговорили директор Сухумского рынка Алхас Гургулия и фермер Валериан Иванченко.

Полная версия беседы в аудиофайле.

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