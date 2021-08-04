Такие обстоятельства: Гургулия и Иванченко о реализации фермерской продукции на рынке

Легко ли крестьянам реализовать свою продукцию нарынке, и как упростить этот процесс в эфире радио Sputnik рассказали директор Сухумского рынка Алхас Гургулия и животновод Валериан Иванченко.

Радио Такие обстоятельства: Гургулия и Иванченко о реализации фермерской продукции на рынке

Каким образом сейчас устроена работа рынка, могут ли владельцы небольших фермерских хозяйств продать свой товар самостоятельно и стоит ли крестьянам этим заниматься, имеет ли смысл организовать закупочные базы, чтоб облегчить жизнь крестьянам и реализаторам,хотят ли крестьяне избавиться от необходимости стоять на рынке и продавать свою продукцию, чтобы больше сконцентрироваться на выращивании и производстве? Об этом в эфире радио Sputnik Абхазия поговорили директор Сухумского рынка Алхас Гургулия и фермер Валериан Иванченко.

Полная версия беседы в аудиофайле.