Политолог: признание вакцины "Спутник V" в Сан-Марино ничего не значит

Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter.
Ситуация с сертификацией российской вакцины "Спутник V" связана с политическими соображениями, которые определяют не столько члены Евросоюза, сколько крупнейшие транснациональные фармацевтические компании, которые разработали вакцины - конкуренты "Спутника V". Такое мнение в эфире радио Спутник высказал политолог Максим Жаров.
"То, что Евросоюз признает вакцинированных "Спутник V" в Сан-Марино, не значит ровным счетом ничего. Пока говорить о двойных стандартах не приходится, потому что население Сан-Марино слишком незначительно по численности, чтобы можно было делать далеко идущие выводы", - считает эксперт.
В заключение Жаров отметил важность признания действующего сертификата о вакцинации "Спутник V" какой-нибудь европейской страной, такой, как Словакия. Именно это станет серьезным прорывом и победой российской вакцины.