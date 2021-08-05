Пантелеев о привлечении молодежи в политику: только не впаривайте пропаганду

Как привлечь молодежь к участию в политической и общественной жизни страны, и каким образом в современных условиях сформировать у молодых людей мировоззрение, основанное на понимании ценности родины, рассказал директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Радио Пантелеев о привлечении молодежи в политику: только не впаривайте пропаганду

"Мы можем бесконечно рассуждать о точках роста и смыслах, но при этом в деле интеграции продвинемся очень мало, если не решим одну серьезную проблему. Нам необходимо стабилизировать и дехаотизировать мировоззрение молодежи, которая, образно выражаясь, "стоит в раскоряку" между разговорами родителей на домашней кухне, показухой американских рэперов из бассейна в "бранзулетках" и воспитательной работой в учебных заведениях. Приблизительно из таких главных источников и проистекают взаимопротиворечивые жизненные установки современных молодых людей", - говорит ведущий Вячеслав Шарапов.

"Здесь разговор о точках роста ― о проекте, который рождался как российско-белорусский еще до пандемии, где молодежь делает проекты для молодежи. Это известный в Беларуси проект "Лидер 21 века" и подобные ему проекты в российских регионах и соседних государствах. Вот из этого выросли новые точки роста, которые сегодня развиваются сетевым образом, причем целевая аудитория у нас ― молодежь от 18 до 35 лет, живущая, прежде всего, в странах ЕАЭС, но и в других сопредельных. Уже полтора года мы реализуем наш проект, направленный на популяризацию среди молодежи идей евразийской интеграции и интеграции в рамках Союзного государства", ― рассказал гость радио Sputnik директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

По словам собеседника Sputnik, он горд за молодых людей, задействованных в проектах - это представители ведущих вызов, преимущественно, студенческая молодежь, лидеры в своем деле, "и если бы вы видели, насколько умные вопросы они задают экспертам", -отметил Пантелеев.

"Ко мне подходили эксперты и говорили, что не заметили никаких оппозиционных настроений от тех же москвичей. Понятно, что престижный вуз, тем более экономистов много. Понятно, какие могут быть настроения. Да ничего подобного. Когда ты с ребятами разговариваешь на нормальном языке, когда они видят, что ты им не впариваешь пропаганду, а это взаимоуважительный подход, они видят попытку передать им знания и понимают, что им эти знания нужны, и при этом они собираются жить в нашем Союзном государстве", - рассуждает Пантелеев.