Гражданин и начальник: Чантурия о социальных выплатах в пандемию

О том, как работает Фонд социального страхования в пандемию, много ли обращений в связи с COVID-19 и как фонд справляется с выплатами, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель председателя Фонда социального страхования Абхазии Ирма Чантурия.

В виде страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования с начала 2021 года поступило около 60 миллионов рублей.

Радио Гражданин и начальник: Чантурия о социальных выплатах в пандемию

"Фонд работает в обычном режиме, никаких ограничений нет ни по суммам выплат, ни по количеству. В полном объеме оплачиваются больничные и не только, все восемь пособий оплачиваем. Конечно же, в связи с пандемией увеличилось количество обращающихся по поводу больничных выплат в связи с временной нетрудоспособностью.

Я думаю, около половины выплат по диагнозу COVID-19, потому, что около 500 пособий мы выплатили на данный момент в течение этого года. По имеющимся расчетам, максимальное пособие по временной нетрудоспособности в месяц составляет 15 тысяч 110 рублей. Расчет берется в целом по средней заработной плате в республике. Если среднемесячная зарплата больше чем 15 тысяч 110 рублей, то выплачивается эта сумма. По беременности и родам максимальная выплата составляет 20 тысяч 192 рубля. В прошлые годы, в год в среднем мы выплачивали от восьми до 10 миллионов рублей именно на пособия по временной нетрудоспособности. В этом году, за семь месяцев мы выплатили около 11 миллионов рублей, это, конечно, в разы больше", - сказала Чантурия.

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