Турбаза: игумен Игнатий и Карнецян о паломническом и религиозном туризме в Абхазии

О возможностях паломнического и религиозного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) и экскурсовод Национальной туристической компании "Турист" Арменак Карнецян.

Радио Турбаза: игумен Игнатий и Карнецян о паломническом и религиозном туризме в Абхазии

Верующие всегда стремились в Абхазию, однако сейчас их становится меньше, и паломнический туризм меняется, отметил игумен Игнатий в беседе на радио.

"Даже в советское время, когда было запрещено ездить за границу, духовники говорили, "езжайте в Абхазию там вам будет и Иерусалим, и Египет". Но уже становится меньше людей, которые приезжают только помолиться, на богослужении побыть. Есть люди, которые хотят приехать, помолиться, и на море сходить, и позагорать, вкусно покушать в наших апацхах. Степень веры разная", - подчеркнул настоятель Каманского монастыря.

По мнению игумена Игнатия необходимо больше привлекать людей для посещения Абхазии, это пропаганда нашей истории, отметил он.

Экскурсовод Национальной туристической компании "Турист" Арменак Карнецян высказал мнение, что паломнический и религиозный туризм в Абхазии нуждается в пропаганде. Он рассказал, как возможно это сделать.

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