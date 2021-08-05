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Политолог Андрей Кортунов
© Sputnik / Виталий Белоусов

Эксперт об отзыве Москвой признания Абхазии и Южной Осетии: неприемлемый шаг

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210805/1032981116/Ekspert-ob-otzyve-Moskvoy-priznaniya-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-nepriemlemyy-shag.html

Семь западных стран призвали Россию отозвать независимость Абхазии и Южной Осетии. Политолог и общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал в эфире радио Sputnik данное сообщение.

Радио
Эксперт об отзыве Москвой признания Абхазии и Южной Осетии: неприемлимый шаг

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление распространил СБ ООН. Среди подписавшихся Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. Что стоит за этим коллективным обращением? Последуют ли новые санкции в отношении Москвы?  Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог и общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"В международном праве существуют прецеденты, когда страны отзывали признание. В общем, этот процесс происходит и сегодня. Например,  в Европе, да и не только в Европе, идет борьба в отношении статуса Косово. Те страны, которые ранее признали независимость Косово, сейчас обсуждают возможность отзыва своего признания. По разным причинам существует давление от сербских диаспор, существуют различные политические мотиваций. Но в принципе практика отзыва признания в мире существует. Теоретически можно было бы предположить, что Россия могла бы по этому пути пойти. Но политически такой шаг для российского руководства неприемлем. По всей видимости, наши западные партнеры это понимают. Поэтому призывы отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, скорее всего, носят ритуальный характер. В общем-то, они делаются не впервые. Такие предложения мы слышали на протяжении последних 12 лет неоднократно", - заметил Кортунов.

Полная версия беседы на  https://www.youtube.com/watch?v=HYQumfQ58-U&t=338s

 

 

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