Нагырня рассказал, как и где можно хранить ценные вещи гостям Абхазии

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О том, как и где хранить ценные вещи на курорте, советами в эфире радио Sputnik поделился Темур Нагырня, занимающийся размещением туристов.