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Нагырня рассказал, как и где можно хранить ценные вещи гостям Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210805/1032983272/Nagyrnya-rasskazal-kak-i-gde-mozhno-khranit-tsennye-veschi-gostyam-Abkhazii.html

О том, как и где хранить ценные вещи на курорте, советами в эфире радио Sputnik поделился Темур Нагырня, занимающийся размещением туристов.

Радио
Нагырня рассказал, как и где можно хранить ценные вещи гостям Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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