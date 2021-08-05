Нагырня рассказал, как и где можно хранить ценные вещи гостям Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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О том, как и где хранить ценные вещи на курорте, советами в эфире радио Sputnik поделился Темур Нагырня, занимающийся размещением туристов.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 22770. Выздоровели 18205 человек, зарегистрировано 323 смертей.
По решению Правительства Абхазии, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива будут стоить 53 рубля за литр.
Как работает фонд социального страхования в пандемию, много ли обращений в связи с COVID-19 и как фонд справляется с выплатами, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель председателя организации Ирма Чантурия.
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