Военный эксперт о действиях НАТО в Черном море: попытка отыграть

Радио Военный эксперт о действиях НАТО в Черном море: попытка отыграть

Черное море постепенно превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых НАТО учений, заявил директор Четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

Так он прокомментировал недавно прошедшие в Черном море военные маневры Sea Breeze 2021.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал действия НАТО.

"Все это объясняется просто. Натовская группировка в Черном море предполагает попытку отыграть назад то, что Россия выиграла в последние годы. Агрессивность поведения НАТО направлена на то, чтобы мы пошли на попятную и постепенно отказались от признания Южной Осетии и Абхазии, а главное – вывели свои вооруженные силы из Крыма и оставили полуостров на попечении Украины. Демонстрация в Черном море натовских военно-морских сил направлена на то, чтобы закрепить там свое военное присутствие", – считает Алексей Подберезкин.