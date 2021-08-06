Мирзоев о воссоздании абхазской боевой галеры: знаменательное событие

Радио Мирзоев о воссозданной абхазской боевой галере: знаменательное событие

Если раньше мы могли ссылаться на какие-то древние письменные источники, то с материальным возрождением традиции, мы можем гордиться предками, которые занимались кораблестроением, сказал в эфире радио Sputnik историк Асланбек Мирзоев.

"Знаменательное событие, потому что это целый пласт нашей материальной культуры, истории, который был утрачен нами. Имеется в виду культура кораблестроения. Мы знаем из истории, что не все народы, которые жили у моря, имели свою древнюю традицию кораблестроения… Древняя традиция мореходства, мореплавания - это то что было у абхазов, у черкесов и нашло отражение в древнегреческих источниках", - сказал Мирзоев.

По мнению, историка, тот факт, что почти 200 лет, как традиция кораблестроения была утеряна абхазами и черкесами в силу Кавказской войны и ее последствий, и сейчас эта традиция возрождена, конечно же, знаменательное событие для культуры, истории народов.

"… В современном мире государства берегут свою историю, стараются ее возродить в этнотуризме. Область исторической реконструкции - это то, что во всем мире сейчас развито. А мы имеем такую древнюю традицию, но до сих пор о ней в мире никто не знал, и мы могли ссылаться только на источники. Теперь же материальное возрождение традиции - то, чем можно гордиться. В Абхазии это может быть и брендом для развития туризма, привлечения людей, пробуждения интереса к истории аборигенных народов Кавказа", - сказал Мирзоев.

Подробности в аудиофайле.

Абхазскую боевую галеру доставили на озеро Рица 5 августа. Реплику абхазской боевой галеры построили по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка "Апсны". Галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи "Варяг". В длину судно достигает 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров. Установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

По пути в Абхазию галеру показали в Музее Востока в Майкопе.

Художник Батал Джапуа, работавший над проектом галеры, рассказал, что такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов. Они были в ходу, еще 200 лет назад. Галер было несколько видов, они могли принять на борт до 200-300 человек.