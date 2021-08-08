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Дополнительное время: депутат Абухба о законе о физкультуре и спорте

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Депутат Парламента, президент Федерации каратэ Абхазии Ахра Абухба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о принятом в первом чтении проекте закона "О физической культуре и спорте в РА ".

Радио
Дополнительное время: депутат Абухба о законе о физкультуре и спорте

Народное Собрание - Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона "О физической культуре и спорте в Республике Абхазия" на заседании 12 июля.

Закон определяет круг субъектов, регулирует организацию деятельности, закрепляет спортивные звания, разряды, квалификационные категории тренеров и специалистов, прописаны права и обязанности спортсменов.

В законе прописано, что спортсмены обязаны соблюдать этические нормы в области спорта, не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, заключая пари на официальные соревнования по виду спорта, в котором они участвуют в соревнованиях. Спортсмены должны соблюдать санитарно-гигиенические требования, регулярно проходить медобследования.

Государственный комитет по делам молодежи и спорту уведомил официально зарегистрированные Федерации спорта республики, профильные комитеты районов и городов, а также независимых тренеров и тренеров - преподавателей о том, что тренеры, и тренеры - преподаватели, которые тренируют детей и юношей по всем видам спорта, обязаны иметь специализированное среднее или высшее образование.

Полная версия беседы в аудиофайле.

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