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"Правда тела": лечебная физкультура, которую все недооценивают

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К лечебной физкультуре многие относятся как к “занятию для бабушек” - хотя спортсмены, занимаясь ЛФК при реабилитации, порой выкладываются больше, чем на тренировках. Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры, как она помогает при “офисной болезни” ?

Радио
"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!)

Почему люди пьют “лечебные чаи”, но почему-то стесняются лечебной физкультуры? Можно ли заниматься самостоятельно, и как попасть на ЛФК через поликлинику? Скандинавская ходьба и приседания - это лечебная физкультура, или нет? Обсуждаем с врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Алиной Рожковой.
03:30 Что такое лечебная физкультура и что она дает

05:00 Как лечебная физкультура помогает при остеохондрозе
06:40 Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры
09:15 Как попасть на курс ЛФК через поликлинику
16:15 Что такое адаптивная физкультура
17:00 Полезна ли производственная гимнастика и что она даёт
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Темы:
Подкасты РИА (588)

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