"Правда тела": лечебная физкультура, которую все недооценивают

Почему люди пьют “лечебные чаи”, но почему-то стесняются лечебной физкультуры? Можно ли заниматься самостоятельно, и как попасть на ЛФК через поликлинику? Скандинавская ходьба и приседания - это лечебная физкультура, или нет? Обсуждаем с врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Алиной Рожковой.
03:30 Что такое лечебная физкультура и что она дает
05:00 Как лечебная физкультура помогает при остеохондрозе
06:40 Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры
09:15 Как попасть на курс ЛФК через поликлинику
16:15 Что такое адаптивная физкультура
17:00 Полезна ли производственная гимнастика и что она даёт
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