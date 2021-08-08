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Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России

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“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра I ходят легенды. Летом пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно влетает дракон.

Радио
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России

Но как ему удавалось все это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.

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Темы:
Подкасты РИА (589)

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