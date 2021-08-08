“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра I ходят легенды. Летом пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно влетает дракон.
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
Но как ему удавалось все это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.
Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.