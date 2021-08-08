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Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык

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Новомодное стремление "насытить" ребенка различными навыками ни к чему хорошему не ведет. Самое важное в его развитии - это понятийное и вербальное мышление" - говорят эксперты выпуска. Как и в каком возрасте оно формируется у детей? Что это вообще такое и зачем нужно?

Радио
Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык

Что такое понятийное мышление? Как и во сколько лет оно развивается? Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.
01:20 Простыми словами: что такое понятийное мышление и зачем оно нужно?
07:50 В каком возрасте формируется понятийное вербальное мышление?
09:30 "Новомодное стремление насытить ребенка различными навыками не нужно"
12:05 "Чтобы формировать понятийное мышление мы должны давать ребенку обратные реакции, а не приходить домой с работы, а он что подцепил, то подцепил"
14:40 Достаточно ли детского сада и школы?
15:40 "Мы плохо умеем общаться с детьми. Не потому что мы плохие люди, а потому что этому нужно учиться"

22:30 "Я предпочитаю определять уровень интеллекта человека не по результатам теста на IQ, а по выражению лица"
22:49 Как проверить у своего ребенка уровень развития понятийного мышления
21:30 Упражнения, развивающие понятийное мышление
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.
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Темы:
Подкасты РИА (590)

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