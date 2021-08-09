Бения рассказала, что надо знать туристу при походе на рынок в Абхазии

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Экскурсовод Рада Бения рассказала в эфире радио Sputnik о том, что нужно знать гостям республики при походе на рынок, какую продукцию приобрести, и как ее выбирать.