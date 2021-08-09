Бения рассказала, что надо знать туристу при походе на рынок в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха. В программе о том, как правильно отдыхать экскурсовод Рада Бения рассказала, что нужно знать при походе на рынок, какую продукцию приобрести, и как ее выбирать.
Подробности в аудиофайле.
Экскурсовод Рада Бения рассказала в эфире радио Sputnik о том, что нужно знать гостям республики при походе на рынок, какую продукцию приобрести, и как ее выбирать.
Профилакторий: школа отдыха. В программе о том, как правильно отдыхать экскурсовод Рада Бения рассказала, что нужно знать при походе на рынок, какую продукцию приобрести, и как ее выбирать.
Подробности в аудиофайле.
В рамках рассмотрения уголовного дела о тройном убийстве на набережной Сухума в ноябре 2019 года, в суде допросили свидетелей по фактам угона автомобилей, обнаруженных во время оперативных мероприятий по делу о похищении Мерцхулава.
Российская вакцина "Спутник Лайт", доставленная в Абхазию 6 августа хранится на складе Минздрава с соблюдением температурного режима.
В середине июля группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Новое место уже успело полюбиться горожанам.
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