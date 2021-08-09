Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности
Что делать, если женщина беременна и подозревает, что у нее коронавирус, как COVID-19 влияет на беременных женщин, каков риск преждевременных родов, возможна ли передача вируса от матери к плоду, приводит ли инфекция к аномалиям и порокам развития ребенка. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала гинеколог Анжела Шеховая.
Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. По пути в Цхинвал Бжания почтил память жертв теракта в Беслане.