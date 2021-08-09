Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности

Радио Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности

Что делать, если женщина беременна и подозревает, что у нее коронавирус, как COVID-19 влияет на беременных женщин, каков риск преждевременных родов, возможна ли передача вируса от матери к плоду, приводит ли инфекция к аномалиям и порокам развития ребенка. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала гинеколог Анжела Шеховая.

Полная версия беседы в аудиофайле.

