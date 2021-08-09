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Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210809/1032988506/Takie-obstoyatelstva-ginekolog-Shekhovaya-o-koronaviruse-i-beremennosti.html

Каковы риски для будущих мам при заражении коронавирусом в эфире радио Sputnik рассказала гинеколог Анжела Шеховая.

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Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности

Что делать, если женщина  беременна и подозревает, что у нее коронавирус, как COVID-19 влияет на беременных женщин, каков риск преждевременных родов, возможна ли передача вируса от матери к плоду, приводит ли инфекция к аномалиям и порокам развития ребенка. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала гинеколог Анжела Шеховая. 

Полная версия беседы в аудиофайле.
 

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