Эксперт о ситуации в Афганистане и чем чревато это для мира: агрессия на экспорт

К чему может привести обострение ситуации в Афганистане в связи с уходом американцев и активизацией талибов, и насколько масштабной может быть угроза для глобальной безопасности, в эфире Sputnik рассказал эксперт, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.

Радио Эксперт о ситуации в Афганистане и чем чревато это для мира: агрессия на экспорт

Наступление талибов в Афганистане становится серьезной угрозой и для других стран. Афганский генерал Сами Садат, командующий группой правительственных войск в южной провинции Гильменд, предупредил о разрушительных последствиях для безопасности в мире, если "Талибан" (организация запрещена в РФ) победит в борьбе с правительственными войсками.

По мнению военного, самим талибам вряд ли удастся удержать захваченное, но они постоянно пополняют силы за счет боевиков из других исламистских группировок. Если же боевики добьются успеха, "это укрепит надежды на мобилизацию у экстремистских группировок в городах Европы и Америки и окажет разрушительное воздействие на глобальную безопасность в целом".

Что о нынешней обстановке в Афганистане думает собеседник радио Sputnik - военный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский. Насколько серьезна для остального мира опасность экспорта радикального исламизма в случае победы талибов в Афганистане?

"Надо говорить и о политической, и о военной составляющей происходящего в Афганистане, но здесь все в одном. Да, Талибан силен, взять они город могут, но удержать власть ― нет. Не те силы, не те возможности. Мало того, надо понимать, что это не та организация, которая вся едина. Политическое крыло у них более лояльное, вот они и ездят по разным странам, но вопрос в том, что на территории Афганистана каждый полевой командир строит свою политику. И если раньше Талибан был более этнически чист, то сейчас это не так, что также не говорит о единстве. Кроме того, в Афганистане есть еще пять организаций, которые могут претендовать на лидерство, и слишком много между ними накопленных противоречий. И кто сейчас может взять власть в Афганистане, неизвестно", - сказал Тиханский.

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