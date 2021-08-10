Горбунова о возобновлении вакцинации от COVID-19 в Абхазии: много желающих

Радио Горбунова о возобновлении вакцинации от COVID-19 в Абхазии: много желающих

Медучреждения Абхазии 10 августа продолжили вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Российская вакцина "Спутник Лайт", доставленная в Абхазию 6 августа, хранится на складе Минздрава с соблюдением температурного режима. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.

"Люди идут на вакцину. Готовы. Много, конечно, возникает вопросов, что, как и почему, мы на все вопросы стараемся ответить. Люди собираются перед вакцинацией в холле. Мы даем общую информацию о том, каким препаратом вакцинируется человек, когда будет уже полный иммунитет. Затем идет осмотр у терапевта и опять мы отвечаем на все вопросы. Люди очень хотят быть вакцинированы, понимают, насколько это необходимо, и мы видим много желающих. У нас был высокий рост заболевших и сейчас он продолжается, и понимание у населения растет, мы это чувствуем, мы это видим, и очень хорошо, что у нас есть возможность продолжить вакцинацию. У нас уже списки были составлены. Сейчас еще раз уточняем желающих и записываем. Думаю, что список каждый день будет только расти", - сказала Горбунова.