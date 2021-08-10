Матуа рассказала, кому необходимо и кому не стоит делать вакцину "Спутник Лайт"

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала в эфире радио Sputnik, чем вакцина "Спутник Лайт" отличается от "Спутника V", кому необходимо делать вакцинацию, а кому не следует.

Радио Матуа рассказала, кому необходимо и кому не стоит делать вакцину "Спутник Лайт"

Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжили вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Российская вакцина "Спутник Лайт" в количестве 5 тысяч доз доставлена в республику 6 августа. "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность "Спутник Лайт", после 28 дня вакцинации, составляет до 85 %.

Учитывая, что "Спутник Лайт" однокомпонентная вакцина, скорее всего, надо будет подстегивать свой иммунитет и делать вакцинацию каждые полгода или раз в год, сказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, в эфире радио Sputnik.

"…У нас были случаи, когда пациенты хотели настолько вакцинироваться, что скрывали наличие температуры за день до вакцинации или каких-то простудных явлений. Этого делать точно не надо. Мы должны понимать, насколько здоров пациент на момент обследования. В острый период ничего делать нельзя, лучше немного переждать. Если пациент не уверен, здоров ли он сейчас, то на уровне общего анализа крови можно увидеть есть ли обострение или острый процесс", - сказала Матуа.

Полная версия беседы в аудиофайле.

Вакцину "Спутник Лайт" не делают детям, беременным женщинам, при острых инфекциях и обострении хронических заболевании, онкобольным в период обострения болезни, пациентам с выраженным алергостатусом и иммунодефицитом. Должны вакцинироваться, особенно люди с диабетом и сердечно сосудистыми заболеваниями (с предварительным обследованием), так как они в особой группе риска, отметила Матуа.