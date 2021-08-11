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Такие обстоятельства: Гулия о COVID, вакцинации и антиковидных мерах в Абхазии

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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (87)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210811/1033010849/Takie-obstoyatelstva-Guliya-o-COVID-vaktsinatsii-i-antikovidnykh-merakh-v-Abkhazii-.html

Об особенностях работы во время пандемии, риске осложнений для сердечников и вакцинации в эфире радио Sputnik рассказал сердечно-сосудистый хирург Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Леонид Гулия.

Радио
Такие обстоятельства: Гулия о COVID, вакцинации и антиковидных мерах в Абхазии

Оценивая антиковидные меры в Абхазии, врач отметил, что не все соотечественники соблюдают необходимые нормы безопасности. К примеру, ношение масок, это первое, что необходимо делать, при пандемии, сказал Гулия в беседе на радио. Специалист подчеркнул, что первое необходимо делать, приходя домой - обрабатывать руки и лицо, чтобы не навредить своим близким.

"Все мы, к сожалению, считаем, что беда обойдет нас, но в условиях пандемии нужно быть максимально ответственным и считать, что каждый человек, находящийся рядом, может быть потенциальной угрозой. В самом начале пандемии многие относились к этому несерьезно и считали, что все это выдумка, заговор, и только введение штрафных санкций заставляло всех прислушиваться. Материальные штрафы, как и штрафы за превышение скорости, могут привести к нежелательным последствиям", - сказал Гулия.

По мнению врача, ужесточение антиковидных мер в Абхазии будет оправдано, пока не сформирован коллективный иммунитет.

"Большой приток отдыхающих в республику, которые тоже во многом игнорируют требования, ставит под угрозу жителей Абхазии, так и самих отдыхающих. Я сам переболел, не в тяжелой форме, но пять дней была температура 39, обошлось без госпитализации, поскольку процент поражения у меня был 7%, но впечатлений хватило настолько, что, видя, как это все протекает, лучше сразу пойти вакцинироваться. Второй раз переболеть я не желаю ни себе, никому", - отметил Гулия.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.   

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (87)

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