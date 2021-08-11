Педиатр рассказал, почему коронавирус стал чаще заражать детей, и чем это опасно

Как дети переносят индийский штамм COVID, какие осложнения могут возникнуть, и можно ли прививать детей существующими на данный момент вакцинами от коронавируса? На популярные вопросы ответил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Радио Педиатр рассказал, почему коронавирус стал чаще заражать детей, и чем это опасно

На данный момент пока нет полноценных клинических исследований того, как вакцины от коронавируса, в том числе и российские, проявляют себя на детях. Кроме того, нет и убедительной статистики о том, с какими отдаленными последствиями индийский штамм коронавируса протекает у детей и вызывает ли он более серьезные осложнения, чем предыдущие штаммы COVID, рассказал специалист на youtube-канале "Sputnik на русском".

"Мы знаем о том, что индийский штамм является более агрессивным, вирус эволюционирует в том направлении, чтобы заражать большее количество населения и легче передаваться от человека к человеку, что он заражает детей гораздо больше и гораздо чаще, чем это было предыдущими версиями коронавирусной инфекции. Если мы говорим о грудных детях, то есть статистика, что они заболевают в 26 раз чаще, чем это было зимой, именно индийским штаммом коронавируса", - рассказал врач.

Если разбирать практику клинических наблюдений, то мы видим, что в семьях, где кто-то болеет коронавирусной инфекцией нового типа и в частности, индийским штаммом COVID, в такой обстановке дети заболевают почти всегда ― 80% детей заражается коронавирусной инфекцией, говорит инфекционист. Но при этом тяжелого течения именно индийского штамма с отсроченными осложнениями у детей - пока такой статистики нет, отмечает врач.

"В отличие от детей, у взрослых индийский штамм коронавируса протекает тяжелее и вызывает большее количество осложнений у молодых людей, большее количество поступает в тяжелом состоянии в реанимации именно молодых граждан в возрасте до 40 лет", - сказал Тимаков.

В то же время у детей до 12 лет, чей организм еще не сформировался наподобие взрослого, вирус не доходит до серьезных поражений органов, чтобы произошли их необратимые изменения, отметил эксперт.

Полную версию беседы с инфекционистом Евгением Тимаковым о том, почему все больше пациентов оказывается в реанимациях из-за коронавируса, какой иммунитет крепче - естественный или искусственный после прививки, и надо ли проходить обследования перед вакцинацией – в аудиофайле.