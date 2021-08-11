Северинов о вакцинации от COVID-19: не спасает от заражения, но спасает от госпитализации

Спасает ли прививка от заражения коронавирусом, и как получить стойкий иммунитет к COVID-19, в эфире радио Sputnik рассказал Константин Северинов - доктор биологических наук, профессора Сколтеха и Университета Ратгерса.

Радио Северинов о вакцинации от COVID-19: не спасает от заражения, но спасает от госпитализации

В США не исключили, что может появиться штамм коронавируса, устойчивый к прививкам и мутациям. Многие эксперты сочли, что из-за этого люди начнут массово отказываться от вакцинации. По мнению эксперта, мутации вируса возникают с тем большей вероятностью, чем больше есть людей, которые поражены вирусом, и чем дольше они болеют. Вакцинация позволяет снизить количество людей, которые болеют тяжело и снизить количество вируса, который развивается у вакцинированных людей, следовательно, шансов возникновения каких-то новых вариантов, которые могут преодолевать защиту, будет меньше, отметил Северинов.

"Вообще, убедиться, что вакцина сработала - вещь полезная, и сделать это можно измерив антитела, хотя бы раз, после некоторого времени после того, как сделана вторая прививка. Но мерить их постоянно и строить графики и смотреть как уровень антител понижается, а уровень тревожности повышается - не стоит", - сказал профессор.

Константин Северинов отметил, что вакцина может не спасти от заражения, но при этом она может уберечь человека от смерти, к чему нужно стремиться, подчеркнул он.

"Если в Великобритании 65% привиты и каждый день у них заражается как минимум 50 тысяч человек, при этом они не больны, у них просто положительный тест, безусловно, среди этих людей есть и те, которые были привиты, но тем не менее заразились. Важно то, что из 50 тысяч умирает 150 человек в день. Прививка вас не спасает от заражения, но она спасает вас от тяжелого течения болезни", - рассказал Северинов в эфире радио Sputnik.