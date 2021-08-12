Турбаза: Горбунова и Бения о возможностях для семейного отдыха в Абхазии

Насколько семейный отдых актуален для Абхазии, какие возможности есть у республики для этого, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела продаж и бронирования санатория "Самшитовая роща" Алена Горбунова и главный специалист Минтуризма Абхазии Инара Бения.

Радио Турбаза: Горбунова и Бения о возможностях для семейного отдыха в Абхазии

Абхазия пользуется большим спросом для семейного отдыха и этот тренд является актуальным для республики, сказала в беседе на радио представитель Минтуризма республики.

"Абхазия – подходит для семейного отдыха по нескольким критериям: безопасность, климат и наличие досуговой деятельности. Здесь есть возможность отдохнуть с семьей и для этого не нужно больших вложений. Транспортная доступность и другие факторы влияют на выбор российского туриста в пользу Абхазии. В последнее время этот тренд пользуется особым спросом", - подчеркнула Бения.

Руководитель отдела продаж и бронирования санатория "Самшитовая роща" отметила, что спрос на семейный отдых заставляет переориентироваться туробъект под потребности.

"В этом году мы запустили веревочный парк, также у нас скейт парк, батуты, детские дискотеки, аниматоры. Также есть и детская комната. Есть и санаторное лечение для детей. Пока сказать, что мы ориентированы на отдых с семей, не можем, но по итогам этого года, мы уже будем принимать такое решение. У нас пока есть некоторые недоработки, с которыми мы сейчас работаем и на следующий год будем позиционировать себя именно как санаторий для семейного отдыха", - сказала Горбунова.

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