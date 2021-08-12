Такие обстоятельства: Когония и Папба об экспорте абхазской сельхозпродукции

В Абхазии есть потенциал для развития сельского хозяйства, есть производители, но мало кто из них смог экспортировать свою продукцию, выйти на российский рынок.
Директор сельскохозяйственного комплекса "Кындыг-агро" Алик Когония рассказал, как его предприятию удалось экспортировать продукцию, какие для этого условия необходимы, в чем проблема, какие барьеры необходимо преодолеть. Начальник отдела экономики Минсельхоза Абхазии Беслан Папба рассказал о том, почему продукция местных сельхозпроизводителей дороже привозной, что необходимо для того, чтобы самостоятельно начать экспортировать, каковы законодательные условия, отвечает ли необходимым требованиям налоговая политика в этом плане.
Подробности беседы в аудиофайле.