Беспалов о вакцине "Спутник V": исключительный пример в мировой практике

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma объяснил, почему Европа до сих пор не регистрирует российскую вакцину "Спутник V".

Радио Беспалов о вакцине "Спутник V": исключительный пример в мировой практике

Год назад в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". В настоящее время препарат от Центра им. Н. Ф. Гамалеи зарегистрирован в 69 странах. Соглашение о производстве, по данным Российского фонда прямых инвестиций, достигнуто с 20 производителями в 14 государствах.

За прошедший год вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность, кроме того, ее высоко оценили ведущие научные издания - Nature и Lancet.

В Европы сильны меры протекционизма в отношении собственного фармпрома и промышленности – в тех отраслях, где они представляют конкурентные продукты, – они до последнего их защищают, в том числе перекрывая доступ к продуктам из третьих стран. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Эта ситуация сказывается на судьбе регистрации "Спутник V" и на его дальнейших продажах в Европе. Есть примеры европейских стран, которые смогли, несмотря на бюрократию, этот препарат закупать, использовать и очень эффективно решать проблемы системы здравоохранения, которые сейчас создает коронавирус", - сказат эксперт.

Но для масштабного признания в Европе, продолжил Беспалов, этого недостаточно. Хотя мало кто из разработчиков "Спутника V" всерьез рассчитывал на космический успех вакцины на европейском рынке, потому что всем известен европейский протекционизмом.

"Я думаю, что на имидж вакцины "Спутник V" в других странах это никак не влияет. Было бы здорово, если бы препарат разрешили в Европе и его признала ВОЗ. Можно мечтать о большем, но это уже очень неплохой результат. Сейчас нужно поступательно работать и обеспечивать потребность тех регионов, которые готовы закупать препарат", - сказал эксперт.

Беспалов напомнил, что Россия унаследовала исторически сильную школу вакцинопрофилактики – достаточно напомнить, что Советский Союз стал одним из создателей программ по профилактике и искоренению заболеваний общемирового масштаба – оспы и полиомиелита, и именно Россия создала эффективные программы и препараты для профилактики этих болезней.

"Во-первых, есть историческая школа, во-вторых, в современном мире и в современной России было понимание, что глобальные эпидемиологические угрозы будут связаны с похожими на коронавирус возбудителями, поэтому создали технологические платформы, которые позволили эту проблему решить. Эта работа началась 7-10 лет назад. Это не просто препарат, который в прошлом году появился из ниоткуда. Это серьезная научная работа, которая велась все эти 10 лет", - рассказал эксперт.

Беспалов сравнил логистику препарата "Спутник V" с препаратами Pfizer и Moderna, где "Спутник V" однозначно выигрывает. Вакцина Pfizer требует минус 60 градусов заморозки – это, с точки зрения логистики сложнейшая задача, это также серьезно увеличивает конечную стоимость вакцинации.

""Спутник V" здесь не просто на равных конкурирует, он он гораздо проще в этом отношении, хотя по эффективности он на уровне вакцин Pfizer и Moderna, и здесь третьего мнения быть не может. Препарат совершенно точно если не лидер, то входит в топ-3 препаратов, которые сейчас существуют в мире", - убежден эксперт.

Беспалов отметил и проблемы ресурсной базы при производстве вакцины "Спутник V". Если разработка препарата стартовала давно, то масштабирование ее производства осуществили в кротчайшие сроки.

"Это исключительный пример в общемировой практике, когда с нуля удалось организовать производство на территории России. За первое полугодие 2021 года произвели порядка 60 миллионов комплектов "Спутника V" плюс два других продукта. 60 миллионов комплектов за полгода - это порядка 10 миллионов комплектов в месяц", - сказал эксперт.

В заключение Беспалов добавил, что объемы производимой вакцины "Спутник V" можно сопоставить только с объемами вакцины против гриппа. Однако грипп давно управляемое заболевание, также он зависит от сезона, поэтому не требует таких объемов, как вакцина "Спутник V". Задача с этим препаратом была на порядок сложнее.