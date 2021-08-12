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Тарба рассказал, что делать, если заблудился в горах Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210812/1033024175/Tarba-rasskazal-chto-delat-esli-zabludilsya-v-gorakh-Abkhazii.html

Своими рекомендациями о безопасном отдыхе в горах Абхазии, и о том, что делать, если заблудился в эфире радио Sputnik поделился, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Радио
Тарба рассказал, что делать, если заблудился в горах Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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