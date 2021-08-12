Тарба рассказал, что делать, если заблудился в горах Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Своими рекомендациями о безопасном отдыхе в горах Абхазии, и о том, что делать, если заблудился в эфире радио Sputnik поделился, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии с 10 августа проходит кампания по вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт".
Концерты фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", запланированные на август, были отменены из-за введения антиковидных мер на фоне сложной эпидситуации в Абхазии.
Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России, считают командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.
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