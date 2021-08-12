Тарба рассказал, что делать, если заблудился в горах Абхазии

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Своими рекомендациями о безопасном отдыхе в горах Абхазии, и о том, что делать, если заблудился в эфире радио Sputnik поделился, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.