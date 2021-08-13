Онищенко: политика мешает врачам из разных стран создать совместную вакцину

Радио Онищенко: политика мешает врачам из разных стран создать совместную вакцину

Ранее Минздрав России разрешил исследовать комбинацию вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской вакцины "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи. Проект комбинации препаратов начал изучаться еще в конце прошлого года. В декабре производитель "Спутника V" Центр имени Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций, а также компании "Р-Фарм" и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

Радио Sputnik цитирует слова Онищенко на онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня", где он отметил, что в подобных исследованиях выражается правильный гуманистический подход.

"Я бы сделал еще и политический акцент. Кому только не лень, даже министр иностранных дел Франции, где заболеваемость на третьем месте в мире по интенсивности и умирают в два раза чаще, и тот говорит, что с Россией нельзя работать ни в коем случае. Мы же, как раз демонстрируем совершенно другое: пожалуйста, давайте совместно исследовать, давайте обмениваться информацией, давайте будем изучать возможность совместного применения. Это продолжение гуманистических традиций, когда мы кооперируемся со всеми на профессиональном уровне, независимо от того, натовцы они или не натовцы, без политики и пытаемся использовать даже малейшую возможность для того, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это правильный гуманистический подход, права человека тут в том изначальном смысле, который записан в нашей и других конституциях, а не передергивание фактов", - сказал Онищенко.

По его словам, совместные исследования всем только на пользу.

"Если убрать политическую нахлобучку, врачи и ученые давно бы обо всем договорились и уже, может, создали бы совместную вакцину, если бы политики не путались под ногами со своими пресловутыми, мракобесными иногда высказываниями, несмотря на то, что человек интеллигентный и даже в галстуке", - сказал академик.