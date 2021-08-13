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Санврач Беляева: население Абхазии безответственно подошло ко всем просьбам

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1455)
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На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала о росте заболеваемости в столице за последние два месяца.

Радио
Санврач Беляева: население Абхазии безответственно подошло ко всем просьбам

Очередное заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса состоялось в четверг 12 августа. В ходе заседания глава Минздрава Абхазии рассказал о ситуации с COVID-19, дав оценку - "ситуация стабильно сложная".

По информации Координационного штаба, из общего числа заболевших, 42% приходится на столицу.

"За неделю с 17 по 24 июля у нас были максимальные показатели заболеваемости. За неделю у нас было зафиксировано 612 новых случаев заболевания, из них 543 взрослых и 69 детей, тогда как в этом году у нас максимальная цифра заболеваемости детей за неделю составляла 19 человек - в январе и апреле. К сожалению, к таким цифрам приводит то, что население совершенно безответственно подошло ко всем просьбам санитарной службы и правительства, маски никто носить не хочет. В этой связи считаю проект распоряжения очень своевременным и грамотным для того, чтобы как- то обязать людей носить маски", - подчеркнула Беляева.

По информации главного санитарного врача Сухума, на 11 августа в столице болеют 1439 человек.

На заседании Координационного штаба она также подчеркнула, что смертность реальная намного выше, многие умирают на дому.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1455)

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