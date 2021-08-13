Евсеев о ситуации в Афганистане: американцы не уходят, они бросают

Радио Евсеев о ситуации в Афганистане: американцы не уходят, а бросают

Более 65% территории страны захвачены талибами*. Радикалы продолжают стремительно наступать, под их контролем уже ряд крупнейших городов. Афганские власти пытаются организовать сопротивление, но пока им не удается остановить натиск Талибана*. Sputnik обсудил ситуацию с военным экспертом Владимиром Евсеевым.

"Если Ашар Гани пойдет на формирования переходного правительства, с участием представителя движения талибан, то это правительство будет контролировать не он, а именно талибы. Это позволит талибам быстрее взять власть в стране, а с другой стороны, это приведет к меньшему количеству беженцев. Вот такой быстрый захват талибаном власти, он имеет некий позитив, который заключается в том, что добровольная сдача террарии не приводит к массовому потоку беженцев, потому что если бы там были серьезные бои за центр, то, наверное, там был бы и поток беженцев в том числе в страны Центральной Азии. Ввиду того что идет просто сдача территорий, таких беженцев нет", - сказал эксперт.

По мнению Евсевва, официальному Кабулу не выгодно сдаваться, потому как там находится основная масса американской элиты, но провинциальным центрам, для того чтобы избежать разрушений проще сдать территорию, чем воевать за нее.

"Россия проводит переговоры с движением талибан, в ходе которых мы пытаемся уменьшить ту проблему, которую создали американцы. Американцы не уходят из Афганистана, они его бросают. Из этого следует, что крупномасштабной войны США с Ираном уже не будет, и это плюс для международного сообщества", - сказал эксперт.

*запрещенная в России террористическая организация