Чирикба о визите Фиделя Кастро в Абхазию: такого эмоционального следа никто не оставлял

О визите Фиделя Кастро в Абхазию и том, почему о революционере до сих пор помнят в республике, в эфире радио Sputnik рассказал ученый, автор фотоальбома о визите Кастро в республику Вячеслав Чирикба.

Радио Чирикба о визите Фиделя Кастро в Абхазию: такого эмоционального следа никто не оставлял

Сегодня исполнилось 95 лет со дня дня рождения Фиделя Кастро – кубинского революционера, государственного, политического деятеля, руководившего Кубой с 1959 до 2008 года. В мае 1963 года по приглашению Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Фидель Кастро посетил Абхазию. Отдых Кастро и Хрущева прошел в селе Дурипш Гудаутского района и стал ярким событием для Абхазии.

Ученый, автор фотоальбома о визите лидера Кубы Фиделя Кастро в Абхазию Вячеслав Чирикба отметил в беседе на радио Sputnik, что, несмотря на визиты многих известных личностей в республику, такого эмоционального следа никто не оставил.

"В Абхазии, действительно, в советское время было очень много крупных международных фигур. Шах Ирана бывал здесь со своей супругой, главы государств Восточной Европы Чаушеску, Иосип Броз Тито, многие бывали, но такого следа эмоционального, как Фидель Кастро, никто не оставлял. Это загадка в его личности, пассионарности, которая нам очень импонирует, как кавказцам, как абхазам. Мы чувствуем что-то родственное в нем. Без своего берета он просто походил бы за местного абхаза. Все очень близко было эмоционально для наших людей", - заметил Чирикба.

Полная версия беседы в аудиофайле.