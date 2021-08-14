Джикирба об Отечественной войне в Абхазии: только пройдя ее, осознал смысл слова "Родина"

О начале Отечественной войны народа Абхазии, о том, были ли жители готовы к этому, и какой главный урок преподала война, в эфире радио Sputnik рассказал кавалер ордена Леона Рауф Джикирба.

Радио Джикирба об Отечественной войне в Абхазии: только пройдя ее осознал смысл слова Родина

Рауф Джикирба, когда началась война был аспирантом Института истории. В Абхазии он находился на летних каникулах, писал диссертацию. Ощущения, что война будет именно в таком виде, наверное, ни у кого не было, и у меня то же самое, сказал Джикирба в беседе на радио.

"Услышав, что война началась, я ощутил внутри опустошение, а с другой стороны, собранность. Действительно, что началась война, я понял спустя час, когда в Гудауте увидел первую жертву", - вспоминает Джикирба.

Кавалер ордена Леона поделился самым ярким впечатлением от войны.

"В июле 1993 года. Утром. Это было за день до перемирия. Царила тишина. Не стреляли автоматы, пушки… Необыкновенная тишина, свежий горный воздух… Тишину надо ценить. Это необыкновенное чудо, и мы понимали, чтобы ее получить, мы должны были свое дело для до конца довести", - сказал Джикриба.

Ветеран войны рассказал, что помогло ему адаптироваться к мирной жизни и почему нельзя жить, не оглядываясь на войну.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Вторжение в Абхазию носило кодовое название "Меч".

Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.