"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции?

Радио "Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.

01:45 Что такое бариатрическая хирургия

06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм

08:23 "Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны"

10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка

13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова

14:55 "Человеку психику нужно полностью менять"

17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции

26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудок

Слушайте подкасты РИА