18:33 14 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск
© Sputnik

"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (591)
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1d/1032517649.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210814/1033032022/Pravda-tela-Khirurgicheski-umenshit-zheludok-riski-i-plyusy.html

Операция по уменьшению желудка, на первый взгляд, кажется легким способом похудеть. Но как это происходит, и какие есть плюсы и риски? Может ли уменьшенный желудок снова растянуться? Кому врачи откажут в такой операции?

Радио
"Правда тела". Хирургически уменьшить желудок: риски и плюсы

Как попасть на операцию по уменьшению желудка (и возможно ли сделать ее бесплатно)? Сколько потом можно будет есть? И почему кому-то такая операция подойдет, а кто-то - рискует снова вернуться в прежние объемы? Объясняет бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, ведущий специалист внебюджетного многопрофильного отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Александр Мелентьев.

01:45 Что такое бариатрическая хирургия

06:35 Насколько это серьезное вмешательство в организм

08:23 "Только 20 процентов людей с ожирением осознают, что больны"

10:52 Как попасть на операцию по резекции желудка

13:58 Может ли уменьшенный желудок растягиваться снова

14:55 "Человеку психику нужно полностью менять"

17:00 Сколько длится заживление и восстановление после операции

26:00 Можно ли пить алкоголь, если уменьшил желудок

Слушайте подкасты РИА

Темы:
Подкасты РИА (591)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
ОВНА
Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии
День памяти: 29-я годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии
COVID-19 в цифрах: как Абхазия противостоит болезни


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться