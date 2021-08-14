Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

Правда ли, что таблица Менделеева явилась ученому во сне, а Ньютон придумал закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко? Как наука объясняет гениальные озарения, что такое инсайт и работают ли методики решения творческих задач?

Радио Менделееву приснилась таблица? Что такое инсайты и творческое решение задач

О том, как мозг ищет решения сложных задач, и почему "мозговые штурмы" используют неправильно, рассказал Сергей Юрьевич Коровкин - доктор психологических наук, доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.

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