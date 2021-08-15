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© Foto / facebook / Наур Гәынба

Гунба рассказал, где гостям Абхазии можно попробовать национальную кухню

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210815/1032978889/Gunba-rasskazal-gde-gostyam-Abkhazii-mozhno-poprobovat-natsionalnuyu-kukhnyu.html

Советами и рекомендациями о том, где в Абхазии гостям республики можно попробовать национальную кухню в эфире радио Sputnik поделился экскурсовод Наур Гунба.

Радио
Гунба рассказал, где гостям Абхазии можно попробовать национальную кухню

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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