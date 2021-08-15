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Дбар рассказал, что нельзя вывозить из Абхазии

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Старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о правилах вывоза товаров из республики.

Радио
Дбар рассказал, что нельзя вывозить из Абхазии

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Подробности слушайте в аудиофайле.

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