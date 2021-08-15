Дбар рассказал, что нельзя вывозить из Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о правилах вывоза товаров из республики.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Отару Чанба из села Лыхны 72 года, но бремени преклонного возраста он не ощущает. Напротив, бывший профессиональный жокей готов дать фору молодым наездникам и находит в себе силы возводить апацхи на заказ и бесплатно для друзей.
В Абхазии с 2012 года отмечается День добровольца. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев.
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате столиц еще двух афганских провинций Парван и Нуристан.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik