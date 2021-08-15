Эпилепсия и "азарт": уникальный российский МЭГ-центр

О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.
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МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?
О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.
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В Абхазии с 2012 года отмечается День добровольца. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев.
Афганские власти, движение Талибан"* и США ведут переговоры о мирной передаче власти, но никаких решений пока нет, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследования о том, какие направления открыли для путешествий в пандемию россияне.
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