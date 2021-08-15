Эпилепсия и "азарт": уникальный российский МЭГ-центр

МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?