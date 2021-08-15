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Эпилепсия и "азарт": уникальный российский МЭГ-центр

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МЭГ-центр — уникальная российская лаборатория магнитоэнцефалографии МГППУ. Что это за метод, и как он может использоваться в работе с эпилепсией? Сможет ли МЭГ заменить МРТ, в чем их отличия, и когда эта технология станет массовой?

Радио
Эпилепсия и "азарт": раскрыть тайны мозга. Уникальный российский МЭГ-центр

О том как работает и что исследует Центр нейрокогнитивных исследований МГППУ рассказал его руководитель Борис Чернышев - кандидат биологических наук, доцент Кафедры высшей нервной деятельности.
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Темы:
Подкасты РИА (594)

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