Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен.