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Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

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В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен.

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Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного

С именем Василия Блаженного связано много легенд и историй о чудесах.
Что действительно происходило, а что, скорее всего, родилось в народных легендах? Объясняет заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.
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Темы:
Подкасты РИА (593)

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