В этом году 460 лет Покровскому собору на Красной площади - который всем больше известен как Храм Василия Блаженного. Он был построен Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В храме есть придел в честь Василия Блаженного, на месте, где он был погребен.
Тайны Покровского собора: чудеса Василия Блаженного
С именем Василия Блаженного связано много легенд и историй о чудесах. Что действительно происходило, а что, скорее всего, родилось в народных легендах? Объясняет заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева. Слушайте подкасты РИА