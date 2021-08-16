Ахсалба рассказала, в какие дни августа морская вода в Абхазии полезнее всего

Вторая половина августа не будет отличаться от первой, также ожидаются дожди, переменная облачность, будут дни с высокими температурами, сказала Ахсалба в эфире радио.
"Некая кардиограмма будет наблюдаться и во второй половине месяца. Перепады температуры вызовут обильные осадки, конечно, будет наблюдаться и повышение уровня рек", - рассказала Ахсалба.
По словам специалиста, если даже дневные температуры будут оставаться высокими, то ночные температуры понижаются из-за повышенной влажности, потому август из летних месяцев более приятный, а морская же вода более полезная.
"Более целебные свойства воды наблюдается именно в августе, а именно, с 1 по 20 августа", - сказала Ахсалба.
Специалист объяснила, что происходит с морской водой и почему в эти дни она полезна больше всего.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.