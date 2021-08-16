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Ахсалба рассказала, в какие дни августа морская вода в Абхазии полезнее всего

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210816/1033038463/Akhsalba-rasskazala-v-kakie-dni-avgusta-morskaya-voda-v-Abkhazii-poleznee-vsego-.html

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какую погоду ожидать во второй половине августа в Абхазии и почему морская вода в этом месяце считается полезной.

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Ахсалба о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа не будет отличаться от первой, также ожидаются дожди, переменная облачность, будут дни с высокими температурами, сказала Ахсалба в эфире радио.  

"Некая кардиограмма будет наблюдаться и во второй половине месяца. Перепады температуры вызовут обильные осадки, конечно, будет наблюдаться и повышение уровня рек", - рассказала Ахсалба.

По словам специалиста, если даже дневные температуры будут оставаться высокими, то ночные температуры понижаются из-за повышенной влажности, потому август из летних месяцев более приятный, а морская же вода более полезная.

"Более целебные свойства воды наблюдается именно в августе, а именно, с 1 по 20 августа", - сказала Ахсалба.  

Специалист объяснила, что происходит с морской водой и почему в эти дни она полезна больше всего.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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