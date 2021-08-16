Иммунолог рассказал, почему беременные должны вакцинироваться в первых рядах

Можно ли вакцинироваться от коронавируса во время беременности, рассказал врач-аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон.

Радио Иммунолог рассказал, почему беременные должны вакцинироваться в первых рядах

Почему женщины, которые до зачатия не успели вакцинироваться от коронавируса, обязательно должны сделать это во время беременности, рассказал радио Sputnik казахстан врач-аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон.

"В этот же день, пожалуйста, беременейте, на следующий день беременейте, через два дня беременейте. Беременность - это не болезнь, это физиологическая особенность женщины. Никоим образом беременность и вакцинация не должны быть разделены во времени. Мой посыл: женщины, которые планируют беременность, должны вакцинироваться в первых рядах, стройными колоннами. Потому что беременность и патогенные свойства коронавируса полностью совпадают", - ответил Розенсон.

По его словам, одним из основных свойств коронавируса является способность "ронять" количество лимфоцитов человека в несколько раз.

"Коронавирус "роняет" до того момента, когда у некоторых возникает даже сепсис. Кроме того, COVID сворачивает кровь в сосудах. А что происходит во время беременности? Чтобы не было отторжения плода, организм сам снижает силу иммунитета за счет снижения лимфоцитов, и организм активирует процессы свертывания. Поэтому, когда беременные заражаются коронавирусной инфекцией, риск повышается в десятки раз", - продолжил иммунолог.

Единственная возможность избежать этих рисков – это получить вакцину либо до беременности, либо (если не успели) во время беременности.

"Риск чего-то нарушить в процессе вынашивания плода в миллионы раз меньше, чем риск умереть от коронавируса или перенести очень тяжело, родить недоношенного ребенка, которого потом будет тяжело спасать или получить в итоге инвалида", - заключил Розенсон.