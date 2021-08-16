Базба рассказала, что входит в стоимость экскурсии и можно ли сэкономить на ней

Советами о том, как туристам избежать дополнительных сборов во время экскурсий, поделилась экскурсовод Наталья Базба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Как правильно выбрать экскурсию, что входит в ее стоимость и на чем можно сэкономить, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала экскурсовод Наталья Базба.
Советами о том, как туристам избежать дополнительных сборов во время экскурсий, поделилась экскурсовод Наталья Базба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Армейские международные игры–2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.
Военнослужащие совершают марш протяженностью свыше 800 километров на штатной технике из пункта постоянной дислокации в Абхазию.
Талибы заняли Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны. Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
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