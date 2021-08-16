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© Foto / предоставила Наталья Базба

Базба рассказала, что входит в стоимость экскурсии и можно ли сэкономить на ней

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210816/1033047075/Bazba-rasskazala-chto-vkhodit-v-stoimost-ekskursii-i-mozhno-li-sekonomit-na-ney-.html

Как правильно выбрать экскурсию, что входит в ее стоимость и на чем можно сэкономить, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала экскурсовод Наталья Базба.

Радио
Профилакторий: Базба о стоимости экскурсий

Советами о том, как туристам избежать дополнительных сборов во время экскурсий, поделилась экскурсовод Наталья Базба.

Подробности слушайте в аудиофайле. 

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