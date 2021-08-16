Базба рассказала, что входит в стоимость экскурсии и можно ли сэкономить на ней

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Как правильно выбрать экскурсию, что входит в ее стоимость и на чем можно сэкономить, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала экскурсовод Наталья Базба.