Пилия рассказал о развитии карт АПРА "World" за пределами Абхазии

Операции по картам АПРА "World" превысили прошлогодние показатели. Подробнее об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.

Радио Пилия рассказал о развитии карт АПРА "World" за пределами Абхазии

Держатели карт АПРА "World" совершили операции за пределами Абхазии на сумму 29 миллионов рублей за первое полугодие 2021 года, это на восемь миллионов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Что способствовало этому, рассказал заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.

Пилия отметил, что динамика увеличения показателей наблюдается ежемесячно.

По его словам, по состоянию на 15 августа объем операций по картам АПРА "World" за пределами Абхазии составил 36,7 миллиона рублей. Картами АПРА "World" в этом году расплачивались в 180 городах России, включая Хабаровск и Владивосток, Иркутск.

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