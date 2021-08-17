Клинцевич рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

Что ожидает мир после захвата Афганистана "Талибаном", кто виноват в победе радикалов, будет ли новая волна беженцев и куда они направятся, в эфире радио Sputnik рассказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Радио Клинцевич рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

По мнению Франца Клинцевича, захват власти талибами был ожидаем. И хотя 120-тысячная афганская армия, за 20 лет обученная и вооруженная американцами, теоретически сумела бы дать "достойный отпор", она этого не сделала.

"США 20 лет готовили, формировали идеологию, оказывали поддержку Кабулу, строили дороги. Почему они сейчас не передали афганской армии свое имущество: технику, склады с боеприпасами, с продовольствием, - а просто бросили свои базы, которые через два часа заняли талибы?! Кроме предварительных договоренностей, я здесь по-другому ситуацию не оцениваю. Я не считаю, что американцы такие глупые, а вижу в произошедшем стратегию", - рассуждает эксперт.

Собеседник Sputnik не сомневается, что с приходом к власти талибов наркотрафик в стране усилится. По его мнению, обустройство "Талибана"* будут финансировать Пакистан и Катар, к ним, возможно, присоединится Китай.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран.