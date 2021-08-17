Такие обстоятельства: врач Шушания об антиковидных мерах и вакцинации

О возможностях военного мобильного госпиталя Минобороны России для Абхазии, о ситуации с коронавирусом и вакцинации в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал врач травматолог-ортопед госпиталя имени Вишневского Минобороны России Батал Шушания.

Радио Такие обстоятельства: врач Шушания об антиковидных мерах и вакцинации

Россия направила в Абхазию мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. 17 августа он уже будет размещаться на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Насколько эта помощь необходима республике, как повлияет на эпидобстановку усиление антиковидных мер, а также о необходимости вакцинации, рассказал врач Батал Шушания.

Говоря о причинах вспышки коронавируса в Абхазии, медик отметил, что они имеют определенные эпидемиологические обстоятельства.

"Вирус распространяется по своим законам, которые нам трудно интерпретировать. Эпидемиологи определяют, что есть законы распространения вируса, поэтому эпидемиологи требуют соблюдения профилактических мер, которые являются главными… Нужно соблюдать те меры, которые введены. Есть определенное количество людей в популяции, которые являются супер носителями. Они, не зная того, могут заражать остальных. Если считается, что обычный человек, перед тем как ляжет лечиться и уйти на изоляцию, может заразить два-три человека, то те, кто не имеет никаких симптомов, продолжают распространять инфекцию", - сказал Шушания.

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